若さを競う時代から、年齢を重ねることそのものが価値となる時代へ。近年のラグジュアリー業界では、成熟した人生経験や時間の蓄積を肯定する価値観がこれまで以上に注目されています。その象徴のひとりが、俳優ハリソン・フォードです。Courtesy of MHDスコットランドのシングルモルトウイスキーブランド、グレンモーレンジィは、ブランド初となる人物名を冠した限定ボトル「グレンモーレンジィ ハリソン・フォード リミテッドエ