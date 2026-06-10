浦田が攻守に躍動した姿を見せている（C）産経新聞社巨人が好調に走っている。6月9日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に8ー2と大勝。5連勝とし、首位阪神に0.5差と迫っている。【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーン3回にボビー・ダルベックの先制3ランから始まり、佐々木俊輔、岸田行倫、大城卓三の一発と今期最多の1試合4本塁打と空中戦でも楽天を圧倒した。また試合で光る活躍を見せたの