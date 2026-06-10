佐藤淑乃に思わぬハプニングが起きた(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表の佐藤淑乃のマネージャーが公式アカウントのXを更新し、佐藤のオフショットの様子を動画で公開している。【動画】背が高すぎて…照れ笑いの佐藤淑乃をチェックXには「ハイスツールにカッコよく手を置いてポーズを決める予定が、背が高すぎてほぼ手が届かない淑乃…。 “ハイ”スツールなんですけどね」と綴られ、身長178センチの佐藤は思わぬ