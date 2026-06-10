ラグビー日本代表のメンバー発表記者会見に臨むエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ＝10日、東京都内日本ラグビー協会は10日、宮崎市の合宿に参加する日本代表35人を発表し、37歳のFWリーチ（BL東京）やSH斎藤（トゥールーズ）が名を連ねた。リーグワンで新人賞に輝いた22歳のFB上ノ坊（神戸）、明大で21歳のSO伊藤龍ら、代表キャップを持たない10人も選出した。東京都内で記者会見したジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は「上ノ