俳優の本木雅弘（60）が10日、東京・渋谷のNONLECTURE books/artsで写真集『awai刹那と永遠のまにまに』（トゥーヴァージンズ）の写真展『“awai”Masahitro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』のトークイベントを開催した。【全身ショット】後ろには写真がずらり…シックな衣装で登場した本木雅弘&中村一弘氏撮影は、同い年で長年の友人である写真家・中村一弘が担当。東京と京都、ロンドンで行われ、プラ