近年、SNS上で“動物の癒し動画”がたびたびバズっているが、X（旧ツイッター）では、コーギーの女の子“こまち”の投稿が人気を集めている。【写真】「ピーマン食べられるんだね！」コーギー『こまち』の“ASMR”が可愛すぎる「ピーマンを1分間食べるだけの動画」が大バズり「こまちは、2024年に投稿された『北海道蒸しチーズケーキ』の特大クッションに飛び乗る動画が“かわいすぎる”と話題になり、24万いいねを集めました。