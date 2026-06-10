６月７日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）で新馬勝ちし、新種牡馬エフフォーリア産駒として初勝利を挙げたジョドレルバンク（牡２歳、美浦・武井亮厩舎）が６月１０日、福島・ノーザンファーム天栄に放牧に出された。昨年の日本ダービーなどＧ１を４勝して、今週の宝塚記念に出走を予定しているクロワデュノールを叔父に持つ良血馬で、成長を促しながら英気を養う。レース後の様子について武井調教師は「特に脚元も