何歳になっても、自分らしくきれいな姿でいたい――。そんな高齢者の思いを実現し、生きがいにつなげてもらおうと、介護施設などで高齢者にエステやネイル、メイクなどの美容サービスを施す「介護美容」の取り組みが広がっている。高齢者に心の豊かさを提供するのはもちろん、美容を切り口に介護業界に興味を持つ人を増やすための手立てとしても注目されている。（本田麻紘）「うわあ、すごくきれい。とってもすてきですよ」「