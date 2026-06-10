◆ピッツバーグ・パイレーツ3ー12ロサンゼルス・ドジャース 9日（日本時間10日午前7時40分試合開始、PNCパーク）メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手がサイ・ヤング賞を争うメジャー最強ピッチャーと直接対決です。ミスタージューンの名の通り、6月打撃好調の大谷選手。パイレーツの先発は去年のナ・リーグ最優秀投手のスキーンズ投手です。サイヤング賞対MVPの直接対決、第1打席。低めの変化球をはじき返すも、セカンドゴロ