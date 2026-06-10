巨人は交流戦で７勝３敗２分（６月８日時点、以下同）と、交流戦優勝も狙える位置にいる。チームを支える若手投手、外国人投手、田中将大や則本昂大らの働きを、篠塚和典氏はどう見ているのか。また、300号本塁打を達成した坂本勇人や、長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌『FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜』のオリックス戦で代打逆転満塁ホームランを放った丸佳浩など、ベテラン野手についても聞いた。2009年の日本シリーズ優勝パレードで