節約のためにタンブラーをすすめられても、本体価格を考えると迷ってしまう方もいるでしょう。節約だけを目的にするなら、安い水筒やペットボトルの再利用でも済む場面はあります。しかし、タンブラーには節約以外にも、保温・保冷、外出先での買い物防止、ゴミ削減といったメリットがあります。 節約効果は買う頻度で大きく変わる タンブラーでどれくらい節約できるかは、普段どれだけ飲み物を買って