6月6日、7日の2日間にかけて、大阪・京セラドーム大阪で「NiziU Live with U 2026 “NiziU：THE CINEMA”」を開催した9人組ガールズグループ・NiziU。グループにとって約3年半ぶり2度目のドームツアーとなり、13日、14日には東京ドームでの公演も控えている。「今回のドームツアーは“THE CINEMA”をテーマに、映画や劇場のエッセンスが随所に散りばめられた演出となっています。セットリストは新旧交えたバラエティ豊かな選曲とな