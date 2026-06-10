メ～テレ（名古屋テレビ） 売上高が初めて50兆円を超えた2025年度のトヨタ自動車の役員報酬が10日、公開されました。最も金額が高い豊田章男会長は21億1300万円で、歴代役員で過去最高の報酬があった前年を約8％上回りました。 関東財務局に提出された有価証券報告書によりますと、豊田会長の役員報酬は、固定報酬の3億9600万円に加え、業績連動のボーナスが6億2000万円、株式報酬が10億9700万円でした。