高松北高校応援部チア 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回はチアダンスで世界に挑む応援部をご紹介します。「輝く笑顔で美しく！」をモットーに、息の合ったパフォーマンスで、世界の舞台へ！ 部員13人の高松北高校・応援部チア。 2026年3月に行われた西日本の高校生の大会では、「ポンポン」を使って演技するチアダンス「SONG／POM部門」で準優勝。 2026年8月にオース