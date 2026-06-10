受信設備を調整する貴州省気象局のラジオゾンデ緊急対応チーム。（５月２６日撮影、黔東南＝新華社配信／李明元）【新華社貴陽6月10日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県はこのほど、ラジオゾンデ（気象観測器）から得られた気象観測データに基づき、洪水による浸水リスクのある422世帯1485人を緊急避難させ、人的被害を回避した。同県気象局の張超（ちょう・ちょう）局長はラジオゾンデを使用した