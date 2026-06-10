俳優のキム・ゴウン、アン・ボヒョンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』（全14話／2021年）が、あす11日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週木・金曜前9：30〜）【場面ショット】カエルの被り物でかわいい！キム・ゴウン＆アン・ボヒョン同作は、個性豊かな細胞たちが、恋に臆病なユミを応援する新感覚ラブコメディー。彼氏に一方的に振られてから3年。すっかり恋から遠ざかっていたキム・ユ