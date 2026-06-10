モデルでタレントの鈴木奈々（37）が10日、自身のインスタグラムを更新。「4年で5キロ増えた！」と告白し、4年前と現在の自身のランジェリー姿を並べた比較ショットを公開した。【写真】「左が47キロの時で、右が52キロです」鈴木奈々の“ランジェリー姿”の比較ショット鈴木は「4年前の私と比べてみた！左が4年前！右が今の私です！左が47キロの時で、右が52キロです」と話し、1枚の写真をアップ。「最近ふっくらしたって言