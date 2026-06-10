旧下請法＝今のいわゆる“取適法”に違反して公正取引委員会が昨年度、勧告を出した件数が39件となり、平成以降で最多となったことが分かりました。旧下請法から名称が変わった中小受託取引適正化法、いわゆる“取適法”は、立場の弱い受注側の中小企業などが発注側から不当な要求や扱いを受けるのを防ぐ法律です。公取委によりますと、昨年度（2025年度）にこの法律に違反したとして勧告を出した数は39件で、平成以降で過去最多で