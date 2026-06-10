皇族の数を確保する方策について各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、衆参両院の正副議長による「立法府の総意」をとりまとめました。全体会議で了承された皇族数の確保策をめぐる「立法府の総意」では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について「いずれも了」とし、政府に対し両案の法制化を求めています。このうち女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案について