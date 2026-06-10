NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月10日、ブログを更新。歯茎の腫れと痛みが生じていることを明かしました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「歯茎の左上１番奥が腫れて痛くなってきました〜」「ちょっと我慢して診てもらおうと思います」【ニャンちゅう】津久井さんは「歯茎の痛みって厄介なんですよね