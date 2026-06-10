日本野球機構(NPB)は10日の公示を発表。巨人は田和廉投手を1軍登録し、則本昂大投手を抹消しました。田和投手は2025年にドラフト2位で巨人に入団。ルーキーながら今季はここまで22試合にリリーフ登板し、2ホールド、防御率1.40を記録しています。登録抹消となった則本投手は、ここまで8試合の先発登板で、2勝3敗、防御率3.91を記録。前日9日の楽天戦では、7回途中2失点で古巣の本拠地で勝利。12球団から勝利を達成しました。