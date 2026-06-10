茨城県のタイヤ販売店でタイヤ200本以上が燃える火事があり、現在も消火活動が続けられています。【映像】消火活動や現場周辺の様子警察や消防などによりますと、10日午後3時ごろ、茨城県結城市のタイヤ販売店の敷地で「タイヤ200本以上が延焼している」と119番通報がありました。ポンプ車など7台が出動し、現在も消火活動が続いていますが、黒い煙が高く立ち上っています。これまでにけがをした人や逃げ遅れた人の情報は入