東北エリア都市サッカーリーグが5月23日に遼寧省瀋陽市、吉林省長春市、黒竜江省ハルビン市、内モンゴル自治区フフホト市で同時に開幕した。初日は約10万人が競技場で声援を送り、東北の大地のサッカー熱が急速に高まって、社会現象と呼べるほど大規模なスポーツイベントになった。1枚19．9元（約470円）のチケットを巡り、10万人以上が争奪戦を繰り広げた。瀋陽ブロックでは開幕戦のチケットが4万枚近く売れ、長春ブロックでは販