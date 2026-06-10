中国国家統計局は6月10日、2026年5月の消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）のデータを発表しました。5月の消費市場は全体として安定して推移し、CPIは前月比0．1％低下、前年同月比では1．2％の上昇となりました。食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年同月比1．1％の上昇となりました。一方、国内の一部産業で需要が増加したことや国際商品価格の変動などが波及したことを背景に、PPIは前月比0．5％の上昇、前年同