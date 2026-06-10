「成熟したコンパクトモデル」レクサス「UX」が狙い目だ！レクサスのコンパクトクロスオーバーSUVとして2018年11月に新たにラインナップに加わった「UX」。2023年12月に「LBX」がリリースされるまでは、レクサス最小のクロスオーバーSUVモデルとしても知られていましたが、果たしてどのようなモデルなのでしょうか。【画像】これが「リッター26キロ」走るレクサスの「ちいさな高級車」です！ 画像で見る（30枚以上）2016年の