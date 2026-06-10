北中米ワールドカップが６月11日に開幕する。森保一監督率いる日本代表は14日、オランダとの初戦に臨む。英公共放送『BBC』は、サムライブルーについて詳細に報道。三笘薫の負傷離脱は大きな痛手だが、初の決勝トーナメント勝利を目指すうえで、何よりも精神面が鍵を握ると伝えた。BBCは「日本は昨年、三笘抜きでブラジルに勝った。そのため、彼の不在は見出しとなったが、陣営にはまだ楽観がある」と報じた。「おそらく、最