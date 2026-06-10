ナッシュビル滞在２日目の６月９日（日本時間10日）、この日は代表練習がオフで宿泊先のアパートでパソコンとにらめっこをしていた。すると、晴天だった空がどんよりと雲に覆われ、ゴロゴロと雷が鳴る。そのうち豪雨となり、地響きのような轟音とともに雷が落ちて地面が揺れたかと思えば、アパートが停電になってしまった。モンテレイでは飛行機遅延、断水などのトラブルに見舞われたが、ナッシュビルでも突然のアクシデント。