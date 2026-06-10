セブン‐イレブン・ジャパンは6月16日、「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「セブンプレミアム コーン茶」(116.64円)韓国で親しまれている「コーン茶」は近年日本でも人気が高まっている。今回発売するコーン茶は、北海道産とうもろこしを100%使用。低温でじっくり焙煎したコーンと、高温でじっくりと焙煎したコーンを組み合わせることでコーン由来の香ばしさを引き出しつつ、