物語コーポレーションが展開する「焼肉きんぐ」は7月9日、「五大名物」「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始する。○「五大名物」に新メニュー五大名物今回新たに登場するのは、「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、「【名物】大判すだれ上カルビ」、「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」。炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜は、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせ