薄着になる夏に向けて、体を引き締めたくなる季節。運動に励んでいる間は甘いものはおあずけ……と思っていても、その我慢がストレスになってしまうこともありますよね。そんな時の味方になるZENB JAPANの黄えんどう豆を使った焼きドーナツ「ZENB ベイクドドーナツ」シリーズから、新フレーバー2種類が6月10日より発売に。それぞれの味わいや満足などをレポートします。「ZENB ベイクドドーナツ」シリーズから6月10日から発売! 『