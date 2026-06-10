ファミリーマートは6月16日から、具材増量キャンペーンを全国のファミリーマートで全3回実施する。具材 最大50%増量気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50%増量、サラダチキンを20%増量する。対象商品には一目でわかる「増量シール」を貼付して展開する。第1弾は6月16日〜6月22日。対象商品は「シーチキン&たまごのサラダ」(278円)と「1/3日分の野菜サラ