タレントの“おひなさま”こと長浜広奈、タレントの本望あやかが10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）レッドカーペットに登場した。【全身ショット】対照的な白黒ワンピースで華やかな長浜広奈＆本望あやか映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜＆本望は、映画祭代表で俳優の別所哲也が見守る