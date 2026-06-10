再審制度見直しを巡り、高市早苗首相は衆院法務委員会で、開示証拠の目的外使用を禁じる政府案について「通常審では目的外使用が禁じられており、整合性を検討すべきだ」と述べ、修正を否定した。中道改革連合の西村智奈美氏への答弁。