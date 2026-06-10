8日の雨天中止を受け、17日に甲子園で行われることになった阪神―楽天戦の入場券が12日18時からネット発売されることが決まった。残席が出た場合、14日10時から甲子園球場などで店舗販売する。同試合は「STADIUMHEROESDAY」として行われ、小学生以下の子どもに近本監修のKIDSグラブのプレゼントも予定されている。