調整で笑顔を見せる吉田鈴＝六甲国際GC女子ゴルフの宮里藍サントリー・レディース開幕前日の10日、出場選手が神戸市の六甲国際GCで調整し、前週のヨネックス・レディースでツアー初勝利を挙げた22歳の吉田鈴は「勝った翌週が大事。もう一度気持ちを引き締めて臨みたい」と気合を入れた。シード権獲得を目指した今季、優勝したことで出場権を確保し「ランキングを気にしなくていいから、やりたいスイングとかいろいろ試せる」と