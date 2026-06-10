夏目漱石自筆の絵はがき松山・道後温泉の老舗旅館「大和屋別荘」に飾られている絵はがき7点が明治の文豪夏目漱石の自筆と確認され、中島国彦早稲田大名誉教授らが10日、発表した。ルノワールやモネなどフランス印象派の画家の作品を水彩絵の具で模写していた。代表作「吾輩は猫である」を連載していた1905〜06年のもので、調査した秀明大の長島裕子客員教授は「漱石にとって絵はがきは創作エネルギーの発出先。小説に集中する