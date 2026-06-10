皇族数確保策に関する「立法府の総意」のとりまとめを森衆院議長（中央）と関口参院議長（左）から受け取る高市首相＝10日午後、国会衆参両院は10日、各党派を集めた全体会議を衆院議長公邸で開き、皇族数確保策に関する「立法府の総意」を決定した。「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」と「旧11宮家の男系男子を養子に迎える案」を了とし、総意に基づく法制化を政府に要請する内容。安定的な皇位継承策は先送りし、検