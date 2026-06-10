◇MLBドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)パイレーツのポール・スキーンズ投手がドジャース戦前夜に子供たちと交流しました。昨季のサイ・ヤング賞投手であるスキーンズ投手は、この日の試合を終え6勝5敗、防御率2.84を記録しています。対戦するドジャースには“ミスタージューン”とも呼ばれる大谷翔平選手がいます。6月に入り試合前で、6試合中5試合で複数安打を記録。25打数12安打、打率.480と驚異的なペー