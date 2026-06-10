NPB(日本野球機構)は10日の公示を発表。オリックスは杉澤龍選手を1軍登録し、野口智哉選手を登録抹消しました。杉澤選手は今季6試合出場で打率.385、1打点。開幕1軍スタートも4月14日の西武戦で右手に死球を受けて途中交代し、翌15日に抹消されていました。ファームでその後6日の阪神2軍戦で戦列に復帰し、2打席に立って1四球1得点を記録。今回約2か月ぶりの1軍復帰となります。一方、抹消の野口選手は今季44試合出場で打率.220、2