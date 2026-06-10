衆参両院の正副議長と与野党各党・各会派の代表者はさきほど「立法府の総意」として皇族数の確保に向けた具体策をとりまとめました。協議は衆議院の議長公邸で行われていましたが先ほど終わりました。「立法府の総意」には女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持することと旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎えることの2つが盛り込まれていて、10日の協議で了承されたということです。取りまとめた内容はこの後、高市首相に手渡さ