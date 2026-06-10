10日午後3時すぎ、茨城県結城市のタイヤ販売店で、屋外に積まれていた大量のタイヤが燃える火事があり、現在も延焼中です。警察と消防によりますと、10日午後3時すぎ、茨城県結城市にあるタイヤ販売店で「タイヤ200本以上が燃えている」と119番通報がありました。店の外に積まれていた大量のタイヤが、現在も延焼しているということで、消防がポンプ車など6台を出動させ、消火活動にあたっています。これまでに、ケガ人や逃げ遅れ