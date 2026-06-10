三井アウトレットパーク木更津は6月13日〜15日、6月19日〜21日に、各地の人気プリン店舗が集結する「三井アウトレットパーク 木更津プリンフェス」を開催する。時間は各日11:00〜18:00。三井アウトレットパーク 木更津プリンフェス期間中は、王道のレトロプリンからアレンジプリンまで多彩なプリンが登場する。6月13日〜15日は、紅茶プリンのOyatsuya LiLy、コーヒーソースをかけるTHE COFFEE、チーズ入りの手作りチーズケーキの店