八天堂は6月9日、「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」(298円)を全国のファミリーマートで発売した。「八天堂 冷やして食べる とろけるミルクくりーむパン 福島県産もも」(298円)○ももとミルククリームの優しい味わいファミリーマートで展開する「冷やして食べる とろけるくりーむパン」シリーズは、地域の素材と季節感を大切にした商品を開発・販売する限定企画。福島県産ももを使用したフレーバ