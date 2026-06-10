バスケットボール男子の愛知・名古屋アジア大会代表選考を兼ねた合宿が１０日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。２月から日本代表を指揮する桶谷大ヘッドコーチは「すごくいい雰囲気で、若い選手や若いコーチが多いので、エナジーの高い練習ができた」と合宿の様子を語った。合宿には２８歳から１９歳までと若手中心で２４人が。中には米国の大学でプレーする選手もおり、将来