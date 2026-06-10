１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、スマホ疲れした若者の間でＸ（旧ツイッター）やインスタグラムなどのＳＮＳの評価や視線から少し距離を置く「アテンション・デトックス」の動きが広がっていることを特集した。物理的にスマホを使わないデジタル・デトックスもその中に含まれるこの動きにコメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「僕は（ＳＮＳを）使わないですか