ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは１０日、公式サイトで旧ジャニーズ事務所の性加害問題を受けた外部有識者によるモニタリング報告書を公表した。報告書では、昨年６月の前回報告書に続き、ＳＴＡＲＴＯ社従業員には一連の性加害問題に関与したとの情報はなかったと明かされた。旧ジャニーズ事務所が２０２３年、故・ジャニー喜多川氏による性加害問題を認めて謝罪したことを受け、ＳＴＡＲＴＯ社は改革に取り組ん