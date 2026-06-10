◆カーリング日本選手権第３日（６月１０日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、チーム御代田に１１―９で勝利し、通算３勝１敗として１次リーグ突破を決めた。第１エンド（Ｅ）でいきなり３点先制されたものの、第２Ｅですかさず２点を取り返し、続く第３Ｅでスチールして１点を追加し、同点にして振り出しに戻した。これで流れを引