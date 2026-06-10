シチズン時計は6月9日、"時間感覚"に関する意識調査の結果を発表した。調査は2026年4月3日〜4月6日、全国のビジネスパーソン(給与所得者)400名を対象にインターネットで行われた。○"時間語"の受け止め方の変化を調査6月10日は「時の記念日」。1920年(大正9年)に生活改善同盟会によって制定された。"天智天皇が671年6月10日に漏刻(水時計)を設置し、初めて人々に時を知らせた"という『日本書紀』の記載が由来とされている。日常に