７月１４日（日本時間１５日）に開催されるオールスター戦（フィラデルフィア＝シチズンズ・バンク・パーク）を１か月後に控え、米スポーツ専門メディア「ＥＳＰＮ」が予想した先発メンバーが波紋を呼んでいる。ファン投票結果の予想でなく数字を基にした?ベストメンバー?を選出。ナ・リーグでは先発投手・ミジオロウスキー（ブルワーズ）、捕手・ボールドウィン（ブレーブス）、二塁・チュラング（ブルワーズ）、三塁・マンシ