第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）につながる南北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。計９６チームが出場し、２０日に開幕。今年からトーナメントが一本化され、１、２回戦は同地区同士で対戦。３回戦（ベスト３２）以降は他地区と対戦の可能性もあり、順調に日程が消化されれば、７月２１日にエスコンフィールドで決勝が行われる。大会２連覇を狙う北海は２回戦から登場し、石狩翔陽―恵庭北の勝